Медики рекомендуют провести старый Новый Год без новостей и алкоголя

Вчера, 23:03

Научный сотрудник из НИИ профилактической медицины Галина Холмогорова в пресс-конференции с журналистами выступила с речью о том, что россиянам лучше избежать прочтения новостей и употребления спиртных напитков в старый Новый Год.

Сотрудники медицинских учреждений предупреждают о высоком и атмосферном давлении сегодня, 13 января, которое может вызвать осложнения у метеозависимых людей и гипертоников. В канун старого Нового Года столица Российской Федерации оказалась заснеженной. По словам медика, после Нового Года слишком много людей обращались к врачам за помощью из-за злоупотребления алкоголем. А в совокупности с неблагоприятными погодными условиями спиртные напитки и переедание могут привести к критическому повышению давления и сердечно-сосудистым катастрофам.

Также Холмогорова отметила, что в такой опасный период даже поход в гости или информационная нагрузка могут принести стресс и повысить давление, так что лучше избежать в старый Новый год чрезмерной активности и перегрузки информацией, например, отказаться от просмотра новостей. Медик понимает, что такие ограничения как раз на праздник не особо понравятся людям, но с другой стороны, гуляния длятся уже 10 дней, пора и остановиться.