В Дагестане бабушка на видео рассказала внукам, как выбрать невесту

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В Дагестане старая мудрая бабушка записала видео со своими советами для молодых парней. Бабуля дала молодым людям четкую инструкцию по выбору невесты.

Одним из самых главных пунктов было то, что девушку изначально нужно посмотреть. Дальше - посмотреть ее родителей и сделать соответствующие выводы. Ведь дети всегда являются точной копией своих родителей. Некоторая часть пользователей сети активно протестовала и всяческими способами пыталась доказать, что это не так, что не все дети копируют своих родителей. Они даже приводили жизненные примеры.

Вот, например, одна девушка написала о том, какими людьми были родители ее подруги, о том, что они пили и были совершенно неадекватными. А девушка наоборот выросла тихой и уравновешенной, к том же на данный момент добилась немалого в жизни. Другой пользователь сети ответил ей. Он написал о том, что таких случаев гораздо меньше и их можно считать уникальными. Спор в интернете не угасает и до сих пор.