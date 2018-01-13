VistaNews.ru


Пропавшая девочка Мэделайн МакКан стала интернет-мемом

Вчера, 19:52

Пропавшая в 2007 году девочка Мэделайн МакКан стала интернет-мемом. Как сообщает HotGeo, в социальной сети Twitter один из пользователей прикрепил через графический редактор фотографию лица ребёнка на рекламный снимок марки одежды H&M.

 Мэделайн МакКан была названа «Чемпионом по пряткам». По словам близкого к семье ребёнка человека, её родители пытаются не замечать подобные жестокие шутки. Хотя всё же для них это крайне неприятно, поскольку они верят, что Мэделайн всё же вернётся живой. На момент исчезновения ребёнку было три года.

 Она исчезла из отеля в Португалии, пока её семья была на ужине в компании. Эксперты в области криминалистики отмечают, что шансы на возвращение Мэделайн МакКан крайне невысоки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.