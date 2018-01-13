Пропавшая девочка Мэделайн МакКан стала интернет-мемом

Вчера, 19:52

Пропавшая в 2007 году девочка Мэделайн МакКан стала интернет-мемом. Как сообщает HotGeo, в социальной сети Twitter один из пользователей прикрепил через графический редактор фотографию лица ребёнка на рекламный снимок марки одежды H&M.

Мэделайн МакКан была названа «Чемпионом по пряткам». По словам близкого к семье ребёнка человека, её родители пытаются не замечать подобные жестокие шутки. Хотя всё же для них это крайне неприятно, поскольку они верят, что Мэделайн всё же вернётся живой. На момент исчезновения ребёнку было три года.

Она исчезла из отеля в Португалии, пока её семья была на ужине в компании. Эксперты в области криминалистики отмечают, что шансы на возвращение Мэделайн МакКан крайне невысоки.