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Роспотребнадзор: В Башкирии 1,7 млн людей сделали прививки от гриппа

Вчера, 18:29

Представители Роспотребнадзора информируют, что в Башкирии 1,7 миллиона людей сделали прививки от гриппа. Отмечается, что прививочная региональная кампания подошла к концу.

Согласно заявлению специалистов Роспотребнадзора, в Башкирии замечен рост распространения ОРВИ среди местных жителей, но уровень заболеваемости не превышает установленного эпидемического порога. Отмечается, что случаев с гриппом зафиксировано не было. Всего прививки сделали 1 701 931 гражданин, что составляет 41,8% населения Башкирии. В 2016 году такой медицинской услугой воспользовались 39,7% местных жителей.

По информации Роспотребнадзора, федеральный бюджет выделил деньги на вакцину, которой хватило для 1,25 миллиона взрослых и 350 тысяч детей. За свой счет и за средства работодателей привились 101 931 граждан. Препарат защищает пациентов от распространенных штаммов гриппа.


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