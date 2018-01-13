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В Липецке граждане возмущены соседством секс-шопа и церковного лотка

Вчера, 19:11

В Липецке секс-шоп построили вблизи церковного лотка, в котором продается вся атрибутика православных христиан. Верующие липчане чувствуют неуважение такого соседства к христианским символам и вере.

Магазин секс-игрушек соорудили недалеко от лотка, где продается церковная атрибутика для верующих христиан. Торговые точки расположены в одном ряду, только в разных зданиях. Жители Липецка обеспокоены таким поступком и считают как неуважением ко всем верующим, так и поруганием божественных канонов. Хотя место, где расположены оба павильона, довольно удачное. Без посетителей как секс-шоп, так и церковный магазин не остаются.

Пассажирам, которые выходят на остановку из городского транспорта, первое что бросается в глаза – яркие огни секс-шопа и плакаты на стеклах церковного ларька. В социальной сети комментаторы активно ведут обсуждение этой тематики, хотя некоторые даже готовы пойти с жалобами дальше.


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