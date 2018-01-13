В Новосибирске трамвай отремонтировали скотчем

Вчера, 17:25

Трамвай №14 в Новосибирске починили подручными средствами - скотчем. Население очень возмущено, так как ездить в салоне такого средства для передвижения просто невыносимо, люди начали писать обращения в СМИ.

По данным некоторых источников, люди в Новосибирске не могут находиться в городском трамвае № 14 из-за условий дискомфорта. Дело в том, что мэрия города обещала в 2018 году вывести на поток новые вагоны, но этого так и не состоялось. Новосибирцы говорят, что в трамвае окна заклеены скотчем, так как под уплотнителем образовались расщелины и дует ветер. Внутри согреться нельзя, потому что холодом веет изо всех щелей.

Сам трамвай еле двигается, так как внутри что-то трещит, в внешний вид вообще желает лучшего. Горожане обратились в СМИ Новосибирска, так как ездить на таком поломанном трамвае, который отремонтирован подручными средствами, становится очень опасно. Особенно волной негодования накрыты родители, детям которых приходится ездить на этом трамвае ежедневно.