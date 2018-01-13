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78-летняя жительница Астрахани вышла замуж

Вчера, 16:43

Елена Авдеева, руководящая пресс-службой областной ЗАГС Астрахани, рассказала о самых возрастных городских женихах и невестах последнего времени. В 2017 году 78-летняя пенсионерка стала самой пожилой невестой.

Для Астрахани браки между пожилыми людьми стали обычным делом. В области ранее были невесты под 80 лет, тогда как их женихам и вовсе 90 стукнуло. Пресс-секретарь областной ЗАГС рассказала журналистам о самых возрастных молодоженах прошлого года. Среди невест не было равных 78-летней жительнице Трусовского района, сыгравшую свадьбу с 79-летним женихом. Наиболее пожилым молодоженом стал 86-летний астраханец, узаконивший брак с 57-летней «молодухой».

Помимо прошлогодних рекордсменов, под венец в Астрахани пошли женихи 77-, 69- и 65-летнего возраста, а также невесты 53, 51 и 41 года.


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