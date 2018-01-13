Мужчина из Ростова разыграл проститутку на трассе

Вчера, 16:30

Житель Ростова-на-Дону разыграл ничего не подозревающую проститутку на трассе возле поселка Рассвет между Ростовом и Новочеркасском.

В социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп южной столицы появилось видео, на котором житель Ростова притормаживает на обочине трассы федерального значения М-4. К нему неспешно подходит девушка легкого поведения и он задает ей вопрос «Сколько?».

Девушка озвучивает ценник на свои услуги и только после этого водитель уточняет, что его вопрос касается расстояния до города: «Сколько до Новочеркасска?». В результате девушка недовольна и разозлена, а мужчина уезжает и впоследствии выкладывает это видео в Сеть.

Пользователи соцсети в своих комментариях указывают, что этот розыгрыш так же стар, как и профессия проститутки.