VistaNews.ru


Мужчина из Ростова разыграл проститутку на трассе

Вчера, 16:30

Житель Ростова-на-Дону разыграл ничего не подозревающую проститутку на трассе возле поселка Рассвет между Ростовом и Новочеркасском.

В социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп южной столицы появилось видео, на котором житель Ростова притормаживает на обочине трассы федерального значения М-4. К нему неспешно подходит девушка легкого поведения и он задает ей вопрос «Сколько?».

Девушка озвучивает ценник на свои услуги и только после этого водитель уточняет, что его вопрос касается расстояния до города: «Сколько до Новочеркасска?». В результате девушка недовольна и разозлена, а мужчина уезжает и впоследствии выкладывает это видео в Сеть.

Пользователи соцсети в своих комментариях указывают, что этот розыгрыш так же стар, как и профессия проститутки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.