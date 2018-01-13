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Ресторатор из Москвы рассказал о шантаже полицейских

Вчера, 16:26

12 января в ресторан "Мясо&Рыба", который расположен в московском ТЦ "Кунцево Плаза", заявились сотрудники полиции с внезапной проверкой. Несколько работников заведения были доставлены в отделение без ведомо на той причины. Их пообещали отпустить сразу после того, как ресторан выдаст три карты со скидкой на 50%, заявляет хозяин заведения.

 Как рассказывает владелец ресторана Сергей Миронов, около полудня сотрудники МВД заявились и начали проверку документов у всех присутствующих. Работники, которые были с документами, были увезены полицейскими в отделение под предлогом, что они вернутся на работу при условии предоставления администрацией ресторана скидочных карт.
В отделение отправился и работник из отдела кадров, который долго пытался поговорить с кем-либо из полицейских о причине задержки, на что ему не отвечали и говорили подождать в коридоре.
Спустя время у него состоялась беседа с заместителем начальника отделения майором Наилем Касимовым. Тот якобы выдвинул требования о безымянных скидочных картах, так как они предназначаются "важным людям" в качестве подарка. В случае соблюдения условия все сотрудники будут отпущены и проверка незамедлительно прекращена.
История закончилась тем, что сотрудников выпустили в 8 вечера, а ресторатор удивлялся в своем Facebook нынешним видам взяток в полиции. Комментариев от правоохранительных органов не поступало.


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