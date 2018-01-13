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Просто поиграться: В Омске мужчина завёл дома львов, леопарда и пантеру

Вчера, 16:10

В Омске мужчина завёл дома белых львов, леопарда и пантеру. Маленький ребёнок спокойно подходит к животным, что было запечатлено на видео. Жители Омска ужаснулись, когда увидели, какие домашние питомцы проживают дома у мужчины.

Несмотря на то, что пантера и львы постоянно бросаются даже на хозяина, маленький мальчик не боится подходить к диким кошкам. Все они живут в клетках, расположенных в подвале частного дома. Мужчина акцентировал внимание на том, что таким животным нельзя протягивать руки, потому что могут сразу же загрызть.

Ролики были опубликованы в YouTube, и такое странно увлечение удивило многих жителей Омска. В основном горожане считают неправильным поступок мужчины, у которого есть несколько детей.


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