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На севере Подмосковья в небе заметили сине-зеленый луч

Сегодня, 15:01

На севере Подмосковья в небе в ночь на 13 января люди заметили сине-зеленый луч. Об этом рассказывают жители Дмитровского района.

Перед рассветом в северо-восточной части горизонта в Подмосковье местные жители, которые не спали в столь позднее время суток, стали свидетелями странного явления. В небе был замечен яркий светящийся столб с оттенками синего и зеленого цветов. Иногда нижнюю часть затягивали облака, а после они рассеивались. Луч пропадал из поля зрения, а затем снова возвращался на небо. Этот инцидент напомнил световые столбы, которые появляются при морозе группами, но это не было связано с природным явлением. Когда точка наблюдения была сменена, то стало очевидным, что виной тому мощный прожектор.

В Китае люди стали свидетелями падения с неба неизвестного объекта. Видео распространили на просторах Интернета, намекая на инопланетное вмешательство.


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