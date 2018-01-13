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В Пензе рыбак поймал чудо-рака в местной реке

Сегодня, 15:00

В Пензе мужчина смог поймать удивительного чудо-рака в местной реке. Фотоснимок пресноводного жителя немедленно был опубликован на просторах социальной сети.

 Житель Пензы похвастался перед своими соотечественниками в Сети необычайным зимним уловом. Мужчина поймал на реке удивительного чудо-рака. Также к сообщению рыбак прикрепил и фото пресноводного, которое лежало на льду после извлечения из ледяной лунки. Видно невооруженным глазом, что рак имеет немаленькие размеры, а захват его клешней внушителен. Под снимком сразу начали появляться и отзывы других рыбаков.

 Пензенцу сообщали, что его улов действительно уникален, но не единственный за всю историю. Люди писали, что им также удавалось иметь в своей корзинке нечто подобное, хотя клев такой рак создавал, подобно рыбьему. Раки громадных размеров могут прекрасно выживать в пресных водах озер и рек. Их очень мало с такими подобными габаритами, так как это свидетельствует об произошедших аномалиях развития личинки.


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