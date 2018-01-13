В Дагестане проезд для инвалидов возле больницы заварили забором

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Интернет-сообщество возмущено поступком руководства психиатрической лечебницы города Буйнакска (Дагестан), разрешившего заварить проезд для инвалидов забором у входа в здание. Пользователи недоумевают, куда теперь ехать больным.

После публикации фото заваренного проезда для инвалидов в дагестанской психбольнице в сети разгорелась дискуссия насчет «омоложения» лечебницы. Некоторые представители интернет-сообщества встали на защиту врачей, попросив пациентов из Буйнакска набраться терпения. Оказывается, в местной психиатрической клинике впервые за долгие годы начали делать ремонт. Не так давно были отреставрированы лестницы, перила и проезды для инвалидов. Рабочие просто не успели убрать часть нового забора, считают некоторые пользователи сети.

Остальные юзеры яростно критикуют руководство лечебницы в Буйнакске, считая перегороженный проезд для инвалидов его недочетом. Даже если это временно, так все равно не должно быть, заявляют возмущенные пользователи.