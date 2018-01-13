VistaNews.ru


В Дагестане проезд для инвалидов возле больницы заварили забором

Сегодня, 14:28

Интернет-сообщество возмущено поступком руководства психиатрической лечебницы города Буйнакска (Дагестан), разрешившего заварить проезд для инвалидов забором у входа в здание. Пользователи недоумевают, куда теперь ехать больным.

После публикации фото заваренного проезда для инвалидов в дагестанской психбольнице в сети разгорелась дискуссия насчет «омоложения» лечебницы. Некоторые представители интернет-сообщества встали на защиту врачей, попросив пациентов из Буйнакска набраться терпения. Оказывается, в местной психиатрической клинике впервые за долгие годы начали делать ремонт. Не так давно были отреставрированы лестницы, перила и проезды для инвалидов. Рабочие просто не успели убрать часть нового забора, считают некоторые пользователи сети.

Остальные юзеры яростно критикуют руководство лечебницы в Буйнакске, считая перегороженный проезд для инвалидов его недочетом. Даже если это временно, так все равно не должно быть, заявляют возмущенные пользователи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.