Жительницу Воронежа спасли шарф и волосы от мужчины-скунса в маршрутке

Сегодня, 14:15

Жительница Воронежа смогла спастись от дурно пахнущего мужчины своими длинными волосами, а также толстым вязанным шарфом, который имел запах духов. Инцидент произошел в городской маршрутке, девушка получила психологическую травму.

Девушка из Воронежа была шокирована после поездки в городской маршрутке. Дело в том, что она столкнулась с атакой неприятного запаха, который исходил от одного из мужчин. Так как пассажиров в салоне было много, ей пришлось все время стоять около источника зловония. Девушка сообщила в социальной сети о том, что столкнулась с такой проблемой.

В какой-то момент ей даже стало плохо, но на помощь пришли ее длинные волосы и толстый вязаный шарф на шее. Своими локонами она отгородилась от мужчины-скунса, а шарф, пропитанный французскими духами, смог удалить «аромат».