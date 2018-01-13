«Терять нечего»: житель Красноярска с тату на лице продает почку для бизнеса

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Интернет-сообщество шокировано поступком самого татуированного жителя Красноярска Николая Маркелова, выставившего на продажу собственную почку. Пареню с татуировкой «Нечего терять» на лице нужны деньги для открытия собственного тату-салона.

Николай Маркелов - широко популярная личность в сети и на телевидении. Ранее некоторые новостные телеканалы делали сюжет о самом татуированном жителе Красноярска. Помимо надписи «Нечего терять» на лице, молодой парень славится тату президента РФ Владимира Путина, телеведущей Ксении Собчак и звезды интернета Дианы Шурыгиной.

Теперь Маркелов намерен закупить дорогостоящее оборудование, собрать команду профессионалов и открыть собственный тату-салон. Единственная загвоздка состоит в нехватке денег. Дабы раздобыть необходимые полмиллиона рублей, красноярец готов продать собственную почку. Любитель татуировок даже выложил в соцсети пост о намерении продать орган, однако пользователи порекомендовали немедленно удалить его, пока Маркеловым не заинтересовались правоохранители. Отметим, за продажу органов в России можно сесть в тюрьму на 10 лет.