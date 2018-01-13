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В Москве переживающая мама хочет отправить за решётку парня 15-летней дочери

Сегодня, 13:27

Оксана Морозова из Москвы стала постоянно жаловаться на 18-летнего жениха своей дочери. Молодого парня обвинили в воровстве и домогательствах к несовершеннолетней девушке. Женщина подала в полицию уже несколько заявлений.

Сначала в квартире пропало кольцо у Оксаны Морозовой, после чего она обвинила 18-летнего парня в воровстве. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов получили новое заявление от переживающей матери о том, что юноша якобы домогается к 15-летней дочери.

Уровень стресса достиг той отметки, что юношу просто выпроводили на улицу, когда он попытался прийти в гости к своей возлюбленной. В соцсетях подчеркнули, что мать 15-летней девушки может и побить парня из-за своей физической подготовки.


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