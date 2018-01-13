В Черкесске возмутились дрифту ВАЗов на заснеженных улицах

Сегодня, 13:21

Владельцы автомобилей ВАЗ решили устроить мини-соревнование по дрифту в Карачаево-Черкессии. Оно проходило на заметенных снегом дорогах и парковках Черкесска. Видео было опубликовано в социальных сетях, но горожане крайне негативно отнеслись к этому.

Кто-то из горожан увидел большой риск не только для жизни водителей, но и для окружающих, которые могли случайно оказаться в неподходящем месте в ненужное время. Но и есть те пользователи, которые отметили успешность задумки и гордо заявили, что "тазы валят".

Как отмечается, пока на дорогах лежит снег, всегда найдутся те желающие лихачи-водители, которые захотят испробовать свои силы и мощность своего автомобиля в пробуксовке и дрифте.

Стоит напомнить, что ранее из-за подобного катания в центре Санкт-Петербурга разгорелся настоящий скандал.