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Эксперты составили список лучших городов для жизни в России

Сегодня, 12:50

Эксперты, представляющие Финансовый университет, составили список наилучших городов для жизни граждан в России. В исследовании анализировали качество медобслуживания, состояние жилищного хозяйства и дорог, а также миграционное настроение.

На первом месте оказался Грозный, жители которого довольны действиями властей на уровне в 95%. Второй по качеству жизни оказалась Тюмень с показателем в 82%, а тройку лидеров замыкает Москва. Там правительственными мероприятиями довольны 64% горожан. В рейтинг попали Петербург, Уфа, Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.

В лидере списка местные жители высоко оценили все критерии, но миграционное настроение имеет высокий балл, в отличие от Тюмени и Москвы. В столице люди отметили низкий уровень медицинских услуг, который равен 48 баллам, в отличие от тюменских 94 и 100 баллов в Грозном.


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