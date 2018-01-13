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В Астраханской области убили волка-монстра, пожирающего собак

Сегодня, 12:14

Житель Астраханской области активно обсуждают в соцсетях информацию о волке-монстре, которого охотники убили на границе региона. Сообщается, гигантский хищник пожирал местных собак, сея ужас среди людей.

Согласно рассказам в соцсетях, волка-монстра убили на границе Астраханской области, рядом с Калмыкией. Охоту на гигантского хищника открыли после того, как он сожрал немало местных собак, среди которых были даже алабаи. Не брезговал волк и упитанными телятами. Информацию о кончине волка пользователи сети подтвердили его посмертным снимком.

Однако в настоящее время люди активно обсуждают призрак гигантского хищника. Слухи возникли на фоне непрекращающихся смертей собак в Ростовской области и Дагестане. Там по-прежнему волки пожирают алабаев и телят, заставляя людей верить в небылицы.


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