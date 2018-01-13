В Ставропольской области молодежь устроила саночные покатушки на дороге

Сегодня, 12:10

В социальных сетях начинает распространяться видеозапись, на которой запечатлено, как в Георгиевске, Ставропольская область, молодые люди привязали санки к автомобилю и стали кататься прямо на проезжей части.

Видео называется «Дождались снега в Георгиевске». Скорее всего, авторы ролика посчитали, что они устроили очень интересное мероприятие, и что пользователи сети их поддержат.

Однако комментаторы отнеслись к такому виду веселья крайне негативно, заявив, что кататься на санках по проезжей части очень опасно. Дороги скользкие, и если «водитель» санок с них слетит, то может попасть под проезжающую рядом машину, которая попросту не успеет затормозить.