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В Барнауле муж выгнал свою жену в подъезд в абсолютно голом виде

Сегодня, 12:05

Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают семейный скандал, который произошёл в ночь с 12 на 13 января в одном из домов на улице Георгиева. Там муж выгнал свою жену в подъезд в абсолютно голом виде.

 Очевидцы уточняют, что в одной из квартир многоэтажки между супругами произошла ссора. Во время последней мужчина выгнал свою собственную супругу голую в подъезд.

Комментаторы соответствующего поста в паблике во «ВКонтакте» разделились на два лагеря. Женщины защищают супругу, а мужчины – мужа. Предполагается, что жена была сама виновата, один из горожан предположил: «Или ревнивый супруг, или же измена!»

Интересно, что среди всех комментариев есть один, текст которого гласит: «…наконец-то Андрюха одумался! Ему ведь все друзья как один говорили, что она творит». Здесь речь идёт о семье, в которой произошла ссора. Скорее всего автором комментария был друг супруга, который немного приоткрыл занавес прошедшей ссоры.


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