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Жителей Владивостока шокировали танцы девушки на капоте автомобиля. Соответствующий ролик опубликован в Instagram на странице популярного паблика dps_control.

В социальной сети Instagram на странице dps_control появился ролик, повествующий о пятничных происшествиях во Владивостоке. Местный водитель стал свидетелем зажигательного танца девушки на капоте автомобиля. Он поинтересовался у танцовщицы, все ли с ней в порядке, на что получил утвердительный ответ. Такое поведение горожанки вызвало негодование со стороны пользователей соцсети, которые не стеснялись высказывать свое мнение в комментариях.

Сам свидетель происшествия дал один единственный совет жительницам Владивостока, который заключается в простой фразе: «Девушки, не пейте по пятницам, пожалуйста». Видимо, танцовщица имела признаки алкогольного опьянения.