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Пензенские экстрасенсы раскрыли правильные гадания в Святки

Сегодня, 11:55

Экстрасенсы из Пензы сообщили всем желающим о правильности обрядов святочных гаданий. Знатоки магии акцентировали внимание, что все процессы нужно проводить правильно, так как не выполнение некоторых нюансов может дать негативные последствия.

В канун Святок экстрасенсы из Пензы провели консультации общественности по обрядам, связанным с различного рода гаданиями. Дело в том, что в период от Рождества до Крещения, 19 января, мастера и любители проводят множественные ритуалы по предсказаниям будущего. Девушки очень хотят узнать свою дальнейшую судьбу, имя суженного и т.д. В связи с этим, экстрасенсы предупредили, что все обряды должны быть проведены правильно и по порядку, без самодеятельности.

В противном случае может наступить нежелательный негатив, от которого придется избавляться с помощью настоящего мастера. В период Святок в основном гадают, используя воск, огонь, тень и молоко. Для применения воска нужна церковная свеча. Под конец Святок можно применять зеркальное предсказание. Этот процесс сложный и нужно, чтобы его проводил опытный маг, так как здесь замешаны темные силы.


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