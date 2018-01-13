В Ростове-на-Дону появилась услуга «собутыльник на час»

Сегодня, 11:02

В Ростове-на-Дону появилась услуга для одиноких людей, которая называется «собутыльник на час». Такая идея пришла в голову местному жителю, готовому помочь незнакомому человеку за определенную сумму.

Согласно объявлению начинающего предпринимателя, опубликованного в Сети, каждый попадает в ситуацию, когда он нуждается в человеке, который сможет выслушать, подбодрить и понять. Мужчина презентует себя как опытного специалиста по беседам, готового составить душевную компанию нуждающемуся. Он предлагает встретиться, где будет удобно заказчику, а при желании можно распить спиртные напитки.

Мужчина обладает такими качествами собутыльника, как устойчивость к алкоголю, интеллигентность, деликатность, доброжелательность и наличие хорошего чувства юмора. За свои услуги благодетель возьмет символическую плату в размере тысячи рублей за эксплуатирование в течение трех часов.