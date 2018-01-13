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Погоня за медведями на машине в Горном Алтае попала в Сеть

Сегодня, 10:53

Погоня за медведями в Горном Алтае попала на видео и была опубликована в Сети. Такое поведение водителей автомобиля и его компании вызвало негодование со стороны пользователей.

Судя по кадрам, компания на автомобиле получила удовольствие, гоняя медведей в Горном Алтае. Хищники получили серьезный стресс, ведь им даже в голову не пришло, что можно свернуть с дороги. Косолапые пустились в бега от своих преследователей, а один из них от потери сил даже испражнился прямо на дороге. Этот инцидент вызвал бурный смех со стороны пассажиров машины, которые не скупились на шуточки в адрес животных.

Пользователи Сети высказали свое мнение и негодование. По их словам, такой стресс может стать причиной того, что медведи не лягут в спячку, а голодный хищник в зимнее время может натворить немало летальных инцидентов. Другие юзеры напомнили, что любой нормальный водитель при виде диких животных останавливается и дает им скрыться.


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