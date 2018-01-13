Как Аэрофлот борется с гламурным быдлом

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12 января 2018 года Аэрофлот официально заявил, что призовет к ответу пассажира виновного в задержке рейса и понесении дополнительных расходов компанией. 6 января более 100 пассажиров рейса Москва-Алматы пострадали от вынужденной полуторачасовой задержки.

Нарушителем оказалась пассажир бизнес-класса и жена футболиста Алиса Аршавина, которая всячески препятствовала подготовке судна к взлету. Гражданка нарушала правила безопасности нахождения на борту, требовала к себе особого внимания, оказывала давление на кабинный экипаж, подчеркивая свой социальный статус.

Это мнимое превосходство хорошо отражено в термине «гламурное быдло», которым экипаж называет хамоватых «расфуфыренных девок», поднявшихся на борт. Любопытной информацией поделился журналист Александр Невзоров после очередного скандала с женой футболиста.

Командир воздушного судна был вынужден дать разрешение на отстранение Аршавиной от полета. В связи с задержкой компания понесла дополнительные расходы на вторичное наземное обслуживание самолета и использование топлива сверх установленной нормы. Известно, что для нарушителей впредь будет действовать «черный список», который официально стартует в июне 2018.