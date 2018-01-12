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В Калуге перестали бесплатно раздавать пенсионерам хлеб из-за драк

Вчера, 20:56

В Калуге в магазине предпринимателя Яны Гуровой перестали бесплатно раздавать пенсионерам хлеб. Причиной тому стали драки и скандалы.

По словам Яны Гуровой, минувшим летом она, как владелица нескольких магазинов, решила помогать нуждающимся и стала бесплатно раздавать хлеб. Изначально поставщик приезжал в восемь утра, но через время хлеб привозили в девять утра. Это стало причиной скандалов со стороны пенсионеров. Последние неоднократно проявляли негатив в адрес продавцов. Помимо того, пожилые граждане жаловались на Гурову в горадминистрацию, заявляя, что она ворует хлеб у нуждающихся. Работницы магазина неоднократно плакали и нервничали из-за таких покупателей.

Женщина приняла решение прекратить творить добро в этом русле и намерена заключить официальный договор с благотворительной организацией для детей, а туда перечислять процент от прибыли.


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