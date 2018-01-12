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В Ростовской области парень выложить в сеть секс-фото своей бывшей

Вчера, 20:09

В Ростовской области, в Белой Калитве, парень в один из пабликов в «ВКонтакте» выложил секс-фото своей бывшей девушки, представив всем пользователям её проституткой. Практически все комментаторы данного поста сошлись во мнении, что это не поступок настоящего мужчины.

Скорее всего, девушка отсылала парню свою обнажённые фотографии, когда они были в отношениях. Но из-за болезненного расставания юноша решил устроить порноместь, выставив их на всеобщее обозрение.

Большинство комментаторов такой поступок парня осудили, заявив, что порноместь – не мужской поступок. Люди также отметили, что молодого человека нужно проучить и привлечь к административной ответственности.


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