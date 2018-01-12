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В Ростове водитель троллейбуса выгнала пассажира из-за сдачи с 500 рублей

Вчера, 17:51

В Ростове-на-Дону в социальные сети попало видео странного поведения водителя троллейбуса. Женщина, угрожая применением монтировки, выгнала пассажира из салона только потому что не нашла сдачи с 500 рублей.

Пользователи социальных сетей проявили редкое единодушие, оценив действия водителя общественного транспорта, как неадекватные ситуации. На кадрах, снятых кем-то из очевидцев, участники конфликта не видны, однако все хорошо слышно. Женщина-водитель кричит мужчине, чтобы он выходил, тот резонно спрашивает с какой стати, ведь он не отказывается оплачивать проезд.

Водитель троллейбуса распаляется с каждой минутой, в ее голосе явственно слышны истерические нотки. Женщина обещает достать монтировку и провокационно заявляет, что троллейбус будет стоять на остановке хоть весь день. На провокацию попадается пассажирка, которая тоже начинает кричать на мужчину. Судя по голосу, несостоявшийся пассажир немолод и трезв. Пользователи недоумевают из-за полного отсутствия причины для столь бурной реакции водителя.


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