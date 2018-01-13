В столице состоялась первая в 2018-м году лекция Школы будущего директора

Сегодня, 03:21

Московский Департамент образования (глава — Исаак Калина) в настоящее время патронирует работу Школы будущего директора, которая на базе МИОО готовит кадры для управления столичными образовательными учреждениями. В первых числах января состоялась ее первая лекция в наступившем году. Ее участниками на площадке МЦКО стало более трех сотен студентов Школы (замдиректора и педагоги, желающие стать во главе учебных заведений). Главной темой лекции выступили цели и задачи Рейтинга школ Департамента образования г. Москва. Об этом сообщает «Правда.ру».

Перед аудиторией выступил директор МЦНМО Иван Ященко. Проверив знания участников посредством онлайн-тестирования на заявленную тему лекции, он рассказал им о сути Рейтинга. Оказывается, государство, город и семья — это его главные заказчики. Рейтинг решает цели и задачи, которые входят в их интересы. Важный принцип — все ученики могут повысить рейтинг школы, но ни один из них не может его понизить. Это способствует пониманию директором — его главной задачей является способствование хорошему образованию детей. Для этого педагоги должны проходить курсы повышения квалификации, а школы — оснащаться современным оборудованием. Лектор напомнил, что высокие позиции в Рейтинге означают денежные гранты от столичного Правительства.

По словам Ивана Ященко, Рейтинг способствует повышению качества внутришкольного контроля, а также стимулирует совместную работу преподавательского состава и родителей над решением существующих проблем.

В завершении лекции участники прошли повторное онлайн-тестирование, и на сей раз результаты оказались значительно лучше.

Лидер Департамента образования Москвы Исаак Калина после этого также провел онлайн-тестирование, во время которого перед аудиторией был поставлен один вопрос «Чему я сегодня научился?», и на него нужно было ответить одним глаголом. Всего было получено 108 вариантов ответа. По словам Исаака Калины, необходимо уходить от зацикленности на процессе образования, в рамках которого детей заставляют ему соответствовать. Рейтинг же хорош тем, что ценит каждого человека, который есть в школе.