По количеству сделанных туристами фотографий Москва уступила лишь Нью-Йорку

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На втором месте в рейтинге самых фотографируемых городов оказалась Москва, согласно подсчетам геотегов на снимках пользователей Instagram со всего мира в 2017 году. Третье место – за Лондоном. Как информирует Федеральное агентство новостей, это произошло благодаря увеличению количества туристов. Именно они стараются запечатлеть самые яркие моменты своих путешествий. По словам Владимира Ефимова, главы Департамента экономической политики и развития города, пять лет назад туристы ехали в столицу в основном с деловыми визитами, для налаживания бизнес-контактов. В последние годы, благодаря работе по развитию инфраструктуры, дизайну и оформлению общественных пространств, придумыванию ярких мероприятий, в Москву едут за впечатлениями и культурно-массовыми развлечениями.

«В 2017 году Москву посетило 21 млн туристов, из них 4,5 млн - иностранцы. Ежегодные доходы столичного бюджета от туризма выросли в три раза, до более 90 млрд рублей. В 2018 году мы ожидаем больший наплыв благодаря ЧМ по футболу», - подчеркнул Ефимов.