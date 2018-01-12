Психиатры Саратова сообщили о последствиях новогодних застолий

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В Саратове психологи и психиатры выступили перед общественностью с подведением итогов новогодних праздников. В частности, медики рассказали о последствиях обильных и продолжительных застолий.

Врачи сообщили, что традиционно новогодние праздники добавили много работы медикам. Затянувшееся застолье, с последующим похмельем, привело десятки саратовцев на больничные койки. Были отмечены случаи алкогольного психоза, а также отравления большим количеством спиртного. По словам медиков, новогодние праздники, слишком ожидаемы, поэтому опасны для людей, привыкших расслабляться при помощи алкоголя.

Люди напряженно трудятся и с нетерпением ожидают долгожданного расслабления. При этом новогоднее застолье неотрывно связано с употреблением спиртных напитков. Даже те, кто весь год не проявлял особого пристрастия к алкоголю, на Новый год превышает свою обычную дозу. Врачи советуют держать себя в руках и больше радоваться трезвому и веселому общению с родными и друзьями.