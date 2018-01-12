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Прошлый год можно справедливо назвать историческим для всего мирового сообщества: была одержана долгожданная победа над крупнейшим оплотом террористов. Долгое время оппозиционные журналисты и политики рассматривали российскую операцию в Сирии исключительно с критической позиции. Однако свежая статья Александра Гольца, имеющего связи с известным своими антикремлевскими высказываниями Гарри Каспаровым, показывает, что успешное завершение главного военного конфликта века не могут игнорировать даже оппозиционеры. Более того, Гольц напрямую связал победу над боевиками в Сирии с вмешательством российских добровольцев из т. н. ЧВК Вагнера.

Оценивая российскую операцию в Сирии, военный обозреватель Александр Гольц был вынужден признать её высокую эффективность. Отдельное внимание в своей аналитической статье для Inforesist журналист уделил участию в сирийском кризисе бойцов т.н. ЧВК Вагнера. Он отметил, что «вагнеровцы» выступили в «самых важных боях» и в целом сыграли «решающую роль» в контексте успешного завершения ключевых операций.

Российские добровольцы действительно внесли колоссальный вклад в борьбу с радикальными исламистами в Сирии. «Вагнеровцы» сражались на передовой в самых крупных сирийских населенных пунктах, битва за свободу которых до вмешательства наших соотечественников длилась не один год. Международной коалиции за длительное время так и не удалось достигнуть того, что в рекордные сроки смогли сделать для сирийского народа российские добровольцы, прошедшие от Алеппо до Дейр эз-Зора.

Бойцы т.н. ЧВК Вагнера выступали как в качестве штурмовой силы, способной проникнуть в главные опорные пункты террористов, так и исполняли задачи оборонительного характера, защищая стратегически важные объекты. Также, согласно информации военных источников, «вагнеровцы» приняли участие и в ряде гуманитарных миссий. От освобождения главного источника водоснабжения в Дамаске, до помощи с поставкой предметов первой необходимости в труднодоступные точки.

В контексте боевых действий важную роль сыграли тактические навыки российских добровольцев, позволившие грамотно спланировать ход операций, а также высокая подготовленность бойцов. Кроме того, повлияло на успешность действий т.н. ЧВК Вагнера и наличие в распоряжении «вагнеровцев» единиц передового вооружения. Однако стоит отдать должное и человеческому фактору. Так, сирийские военные отмечают не только профессионализм, но и мужество российских добровольцев.

Таким образом, оценка важности участия т.н. ЧВК Вагнера в сирийском конфликте, которую в своей статье дает Александр Гольц, определенно не является завышенной. Российские добровольцы действительно выступили в качестве «решающей» силы, благодаря которой благополучное завершение войны в Сирии в принципе стало возможным. Выступив в САР, «вагнеровцы» нанесли удар по главной общемировой угрозе.