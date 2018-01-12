"Дед в тренде": Пенсионер на гироскутере шокировал Воронеж

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В Воронеже на видео зафиксировали пенсионера, который без труда передвигается на гироскутере. Ролик с участием современного деда назвали "В тренде".

На видео показали, как пенсионер на гироскутере стоит возле проезжей части среди толпы людей и ожидает зеленый свет светофора. Когда окружающие начинают идти, пенсионер активно выезжает на дорогу с помощью современного гаджета и двигается по пешеходным переходам.

Авторы ролика не скрывали свое удивление, так как привыкли видеть "за рулём" гироскутера исключительно молодых людей, пенсионеры же в своем большинстве предпочитают передвигаться с помощью собственных ног. Видеоролик с катающимся на гироскутере "дедом в тренде" стремительно набирает популярность в сети.