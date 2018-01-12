Брюнетка из Воронежа показала голую грудь с просьбой хейтерам «заткнуться»

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Жгучая брюнетка из Воронежа взволновала мужскую часть интернет-сообщества, опубликовав в сети снимки обнаженной пышной груди. Характерным жестом в виде приложенного к губам пальца девушка попросила молчания в комментариях.

Брюнетку из Воронежа интернет-сообщество назвало главной героиней популярной рубрики «Горячий Instagram». Мужчин не на шутку взволновала таинственная незнакомка, опубликовавшая фото голой груди. Отметим, самые пикантные места новоиспеченная звезда интернета прикрыла своими волосами. Приложив указательный палец к губам, брюнетка попросила молчания в комментариях, однако многие пользователи пропустили ее просьбу мимо ушей. Если на положительные мнения героиня «Горячего Instagram» не отвечала, то всех хейтеров, оставляющих недоброжелательные комментарии, жительница Воронежа грубо попросила «заткнуться».

В описании под эротическим фото брюнетка назвала себя «истинной красоткой», пообещав поцеловать всех, кто согласится с ее мнением.