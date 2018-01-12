Кражу кабинку с колеса обозрения в Краснодаре опровергли

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В СМИ стали появляться сообщения, что в Краснодаре неизвестные личности украли кабинку с самого высокого колеса обозрения в городе. По словам информационных агентств, правоохранители проверяют местные пункты приёма металлолома. Однако появилась опровергающая информация.

По информации краснодарских СМИ, в ночь на 10 января неизвестные пробрались на территорию колеса обозрения в Городском саду. Затем при помощи сварочного оборудования злоумышленники спилили одну из кабинок.

Также уточнялось, что администрация парка уже даже обратилась в полицию, которая проводит расследования и проверяет пункты приёма металлолома.

Однако пользователи группы "Типичный Краснодар" сообщают, что информация о спиле кабинки является обычной информационной «уткой». Уточняется, что новость основана на том, что паблики решили с юмором поднять вопрос об отсутствующей кабинки, приложив фотографии с ночным колесом, написав в шутку, что полиция проводит расследование.

Но разоблачение состоит в том, что в октябре не было целых две кабинки. То есть они находились на ремонте, скорее всего, одну повесили, а вторую ещё не успели. На работу колеса обозрения отсутствие кабинок никак не влияет.