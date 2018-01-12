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В Улан-Удэ жительница Иркутска застала мужа за участием в БДСМ-оргии

Сегодня, 12:02

Новогодний сюрприз жительницы Иркутска для своего супруга закончился грандиозным скандалом. Приехав к мужу в Улан-Удэ, женщина застала его за участием в БДСМ-оргии.

Супружеская пара из Иркутска нередко разлучается из-за командировок мужа. Очередной отъезд главы семейства затянулся, поэтому он не смог вернуться к своей жене на Новый год. Дабы встретить праздник с любимым, параллельно сделав ему приятный подарок, супруга тайно сложила вещи и, в компании подруги, поехала к мужу в Улан-Удэ. Главный герой новогоднего скандала поселился в съемной квартире, распахнув двери которой, его жена пришла в ужас. Толпа голых мужчин и женщин в БДСМ-обмундировании устроили оргию, сопровождающуюся распитием алкогольных напитков и громкой музыкой.

Разъяренные крики обманутой жительницы Иркутска прервали секс-вечеринку. Супруга с кулаками набросилась на неблаговерного мужа, после чего всем присутствующим было уже не до веселья. Чем закончился новогодний скандал, история умалчивает.


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