Дрифт «пацанских» бетономешалок в Ростове взорвал интернет

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Интернет-сообщество активно обсуждает работающие на дорогах в Ростове бетономешалки. «Пацанские» «КамАЗы» могут похвастаться не только раскраской под популярный бренд одежды Adidas, но и впечатляющим дрифтом на льду.

Бетономешалки «КамАЗ» с раскраской немецкого бренда Adidas появились на ростовских улицах в первые рабочие дни нового года. «Пацанские» бетономешалки реставрируют автотрассы и возводят новые элементы городской инфраструктуры. Помимо оригинального внешнего вида, ростовские «КамАЗы» имеют еще одну отличительную черту – четкий дрифт. По сети распространилось видео, на котором многотонные грузовики уходят в занос на покрытой льдом дороге.

Пользователи сети прозвали бригаду работников, на «вооружении» у которой есть «пацанские» бетономешалки, самой позитивной и креативной в стране.