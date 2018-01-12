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Медики предупреждают россиян о вспышке свиного гриппа

Сегодня, 11:36

Врачи прогнозируют новую вспышку свиного гриппа в ближайшее время на территории России.

Один из специалистов ЦМД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что этот тип гриппа никуда не исчез, а его различные варианты появляются ежегодно.

В этом году особенную опасность он представляет для детей до пяти лет и взрослых старше 50 лет. Люди с нарушениями обмена веществ и со слабым иммунитетом, больные онкологией, ВИЧ и беременные женщины также в группе риска.

Особую опасность представляют осложнения указанного вируса, в основном, это пневмония.

В этом году наступление гриппа задержалось (зафиксировано только несколько случаев) и это дает возможность успеть сделать прививки.


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