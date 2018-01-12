В День влюбленных в Москве распишутся 130 пар

Сегодня, 10:55

С приближением Дня влюбленных пары стали задумываться о его праздновании. В Москве День Святого Валентина ознаменуется бракосочетанием сразу 130 пар.

После окончания новогодних праздников влюбленные начинают готовиться к 14 февраля – Дню всех влюбленных. Многие в этот день стараются устроить романтическое свидание или ужин, провести время незабываемо.

В столице на День Святого Валентина запланирована роспись 130 пар влюбленных, такую информацию распространила начальник Московского ЗАГСа Ирина Муравьева. День влюбленных в этом году выпадает на среду, согласно статистике, в середине недели регистрируется очень мало браков, но в этот день во всех ЗАГСах страны ожидается ажиотаж.

Муравьева информирует, что в 2018 году первые пары были расписаны 5 и 6 января, их общее количество составило 54 пары. Столичные власти также сообщают, что в этот день в городе будет проходить множество мероприятий, которые будут связанны с праздником, пройдут тематические вечеринки и концерты. Многие театры включили в репертуар 14 февраля спектакли, которые рассказывают о различных любовных историях. Помимо этого, сюрпризы готовят и производители сладостей, а также флористы.