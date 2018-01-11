Жители Владивостока высмеяли "богиню парковки" в соцсетях

Вчера, 23:36

В аккаунте Instagram для автомобилистов Владивостока выложили снимок "богини парковки", которая регулярно мешает жителям города своим авто, припаркованным, как ей угодно. В комментариях горожане единодушно возмущаются и в то же время высмеивают незадачливую автомобилистку.

В описании к фотографии автор поста упомянул, что дама на данном авто припарковалась на Ватутина, 14, при этом загородила машины. Свой номер она оставила, но трубку не брала, сигнализации на машине не было, поэтому в итоге разбудили всех в округе и многие опоздали из-за "богини парковки" на работу.

В комментариях многие выразили своё возмущение, а также отметили, что регулярно замечают данное авто, припаркованное по-хамски. Автомобилисты Владивостока порадовались, что "наконец-то её выложили", возможно, общественное возмущение и позорная слава в соцсетях перевоспитают портящую жизнь окружающим автоледи.