В Ленобласти шокирующее видео одевания покойницы в катафалке попало в сеть

Вчера, 23:13

Санитары похоронного бюро в Ломоносове Ленобласти сняли видео процесса одевания умершей женщины непосредственно в катафалке. Ролик опубликован в сети, и им заинтересовалась прокуратура.

На просторах интернета появилось видео шокирующего характера. Действие происходит на территории Ломоносова. В центре сюжета двое мужчин, которые являются санитарами морга и одновременно сотрудниками бюро ритуальных услуг, проводят одевание женщины-покойницы в катафалке. В роли транспорта для проводов в последний путь использована простая «Газель».

Внутри стоит гроб с телом. Пока первый мужчина надевает платок на голову покойницы, второй снимает все происходящее на камеру смартфона. В конце звучит фраза о том, что именно так работают люди в ритуальном бюро Ломоносовского района. Видео поступило к сотрудникам прокуратуры Петербурга. После просмотра они отправятся на проверку в эту столь своеобразную контору. По мнению полиции, этот сюжет был снят в целях рекламы услуг для конкурентов ритуального бизнеса.