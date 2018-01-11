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Жителей Волгограда испугал мрачный переход через ЖД пути

Вчера, 20:55

В Волгограде горожане напуганы тёмным переходом через ЖД пути. Небезопасный участок выявила транспортная прокуратура в Красноармейском районе.

По результатам массовой проверки установили, что использование вышеупомянутого перехода осуществлялось без исправного освещения. Это стало причиной того, что люди переходили пути, где им заблагорассудится, при этом миновали пешеходный переход. Таким образом, некоторые граждане были привлечены к ответственности.

В итоге, в указанном месте устранили все неполадки и привели в надлежащий вид данный участок. Также установлен периодический смотр за переходом.


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