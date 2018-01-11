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В Красноярске мужчина оформился на три дня на работу ради пенсии

Вчера, 19:31

Житель Красноярска оформился на работу всего на три дня, ради получения необходимого количества баллов для страховой пенсии. Согласно новой пенсионной реформе в РФ, общая сумма баллов должна быть не менее 13,8.

 Мужчина из Красноярска после того, как собрался оформить себе страховую пенсию по возрасту, получил отказ от сотрудников Пенсионного фонда. Главной причиной этого решения стала нехватка необходимых баллов. Красноярец на своем счету имел нужный стаж, но ему не хватило всего 0,006 балла. В связи с таким условием, мужчина решил проблему радикально.

Он просто устроился на работу всего на три дня. Получив по документам нужные коэффициенты, он спокойно оформился на пенсию по возрасту. Этот случай не единичный в России со времени введения пенсионной реформы.


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