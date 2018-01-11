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В Перми на улицу неизвестный выбросил несколько десятков пар обуви

Вчера, 19:32

В Перми неизвестный выбросил на улицу несколько десятков пар обуви. На опубликованном фото в соцсети "ВКонтакте" в местном паблике "Подслушано Пермь" видны кроссовки и сапоги.

По словам жителей, выброшенная обувь лежит на одном месте целый день. Это произошло в пределах микрорайона Парковый. Раскиданная обувь валялась с самого утра, и любой человек мог стать владельцем новой пары кроссовок или сапог. Сами горожане начали выдвигать версии в сторону произошедшего.

"Кто-то решил обновить свой гардероб", "Взрыв китайского рынка", - шутят пользователи сети.

Также жители города отметили, что это является большой радостью для бездомных. Обуви было настолько много, что она не уместилась в мусорные баки.


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