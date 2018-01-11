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В Воронеже такса катается в маршрутке в поисках своего хозяина

Вчера, 19:05

В Воронеже собака ездит в маршрутке в поисках своего хозяина. Это заметили пассажиры маршрутки. Собака породы такса с утра катается в транспорте.

Фото с маленькой "путешественницей" опубликовали в местном паблике "Типичный Воронеж" 9 января. Как рассказывают очевидцы, собачка очень милая на вид и дружелюбная, так как не боится и подходит ко всем пассажирам. Наверное, пытается узнать своего хозяина. В последний раз такса была в маршрутке под номером 16 в. Она просто лежала на сиденье.

Что примечательно, при помощи фотографий удалось найти хозяйку милого животного. А вот попала ли такса непосредственно в руки владелицы, неизвестно.


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