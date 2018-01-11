Необычный нимб в небе оставил после себя Путин в Твери

Вчера, 18:32

10 января в Твери Путин "оставил" после своего визита нимб в небе. Странное явление заметили местные жители. Снимки данного нимба опубликовали в соцсетях.

Необычные облака привлекли внимание горожан Твери. Над городом возникла фигура в небе после прибытия президента. Стало известно, что он приехал с визитом на Тверской вагоностроительный завод. Большинство пользователей сети интернет утверждают, что такая фигура в небе обьясняется летающими самолётами, которые сопровождали главу государства. Именно они и создали такой след при помощи манёвров. Сообщается, что это не единственный случай подобных феноменов.

Ранее подобный нимб был замечен в Калининграде. Оказалось, его оставил самолёт.