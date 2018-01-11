На Урале сотрудница полиции обнародовала в Сети свои интимные фото

Вчера, 17:34

Сотрудница алапаевской полиции на Урале обнародовала в социальной сети свои интимные снимки. В ведомстве пообещали, что проведут проверку по факту данного инцидента.

В социальной сети Facebook появились откровенные фотографии участкового из Алапаевска. Снимки опубликовала блогер Валентина Гофенберг. Она скачала все фото с официальной странички правоохранителя. На них видна женщина в откровенных сексуальных позах. Есть также и снимок, на котором сотрудница полиции позирует в обнимку с бутылкой алкоголя. До того, пока девушка не опубликовала в Сети снимки, никто и не заметил, что правоохранитель выставила свои интимные фото на всеобщее обозрение. Позже в отделении МВД заявили, что проведут разъяснительные беседы со всем личным составом.

Интересно, что сразу после публикации фотографий правоохранитель удалила все откровенные снимки со своего аккаунта. О ней известно немного. Женщины является потомственным полицейским. Её отец также служил в рядах полиции.