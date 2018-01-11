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Экстремал из Иванова прыгнул с балкона высотки с парашютом

Сегодня, 15:07

Эстремал из Иванова совершил прыжок с парашютом с балкона жилой высотки. Всё прошло успешно, и мужчина остался жив.

В сообщении указано, что в административном центре Ивановской области парашютист-экстремал решил совершить прыжок прямо с высокоэтажного дома. Он забрался повыше, затем приготовил все стропы и сам купол для своего экшена. На нём был рюкзак, однако из-за опасной высоты парашют в него не укладывался, так как просто не успел бы раскрыться. Позже экстремал дождался нужного порыва ветра и направился вниз. К счастью, всё прошло успешно, его купол полностью раскрылся, и он благополучно приземлился на землю. Позже видеозапись прыжка была опубликована на видеохостинге YouTube. Всё происходящее снимал на камеру его товарищ.

После полёта с такой критически низкой высоты автор видео сказал «идиот».


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