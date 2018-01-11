В Кирове запрещено хоронить умерших почти на всех городских кладбищах

Сегодня, 15:05

В Кирове городские власти создали неудобства родственникам умерших людей. В связи с кадастровыми процедурами захоронения запрещены на пяти городских кладбищах, оставив возможность подзахоронений на ранее забронированных участках.

В сообщении городской администрации говорится о начале кадастровых работ, которые позволят определить фактические границы кладбищ на территории города. Кроме того, по словам чиновников, на закрытых погостах будут проведены мероприятия по уточнению количества заброшенных могил. Старые погребения должным образом не убираются, а потому со временем стали угрозой для экологической и санитарной обстановки в городе.

Жители Кирова теперь смогут похоронить своих ушедших близких лишь на Федяковском кладбище и в слободе Огородники. Городская администрация при этом не уточняет, на какой срок закрываются основные кладбища и когда планируется окончание объявленных работ.